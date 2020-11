Colisão entre cavalo e ligeiro deixa cavaleira em estado grave em Palmela

Ana Gaspar com Rogério Matos Ontem às 22:02 Facebook

Uma mulher de 25 anos ficou ferida com gravidade devido à colisão de um automóvel com o cavalo que montava, na Estrada do Lau, em direção a Palmela. O cavalo morreu.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, o alerta para o acidente na Estrada Municipal 533 foi dado às 19.24 horas deste domingo.

A vítima teve ser ser transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A colisão provocou a morte do animal, indicou fonte da Proteção Civil.

No local estiveram os Bombeiros de Palmela, o INEM com uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a GNR, num total de 10 operacionais apoiados por quatro viaturas.

As causas do acidente estão a ser investigadas.

O trânsito esteve interrompido enquanto decorriam as operações de socorro.