Colisão entre cinco carros deixa sete crianças feridas em Palmela

Uma colisão entre cinco viaturas em Palmela, durante a manhã desta sexta-feira, provocou oito feridos ligeiros, dos quais sete são crianças, com idades entre os cinco e 10 anos.

Um dos veículos envolvidos é um autocarro que transportava 25 pessoas, entre as quais 23 crianças. Uma outra viatura de nove lugares seguia com sete crianças e uma funcionária, que necessitaram de transporte para o hospital de Setúbal. Nenhuma vítima inspira cuidados de maior e estavam todas conscientes.

Os dois autocarros seguiam numa visita de estudo provenientes de um colégio no Pinhal Novo, apurou o JN junto de fonte das autoridades. O destino era perto do local do acidente, no cruzamento entre a Estrada Nacional 252 e a Estrada Municipal 1024.

Os bombeiros assistiram ainda as crianças que seguiam no autocarro de maior capacidade, sendo que nenhuma necessitou de transporte para o hospital.

Os ocupantes que seguiam nos três automóveis envolvidos no acidente também não sofreram ferimentos.

No teatro de operações estão envolvidos dez veículos de bombeiros com 29 operacionais, bem como a GNR. O trânsito encontra-se cortado no local do choque.