Condutor de mota morre em choque com autocaravana na A12

O condutor de um motociclo morreu, este sábado, na sequência de uma colisão com uma autocaravana, na A12, que liga Lisboa a Setúbal.

O acidente aconteceu pelas 20 horas junto às portagens do Pinhal Novo, no sentido Norte-Sul, precisou, ao JN, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

O homem, de cerca de 40 anos, foi o único ferido no acidente, acrescentou fonte dos Bombeiros Voluntários do Montijo, que acorreram ao local, a par do INEM. Quando o socorro chegou ao local, a vítima estava já em paragem cardiorrespiratória, tendo sido alvo, sem sucesso, de manobras de reanimação.

No local, estiveram ainda, segundo o CDOS de Setúbal, a BRISA e a GNR, num total de 14 operacionais, apoiados por seis veículos.

As causas do acidente são ainda desconhecidas e vão agora ser investigadas pelas autoridades.