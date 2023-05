Condutor passa vermelho e colide com viatura da GNR

Uma carrinha chocou, esta quinta-feira à tarde, contra uma viatura da GNR em Palmela. Não há feridos nem foram necessários meios dos bombeiros no local.

A colisão ocorreu às 16.20 horas no cruzamento com semáforos da Avenida Palmelense Futebol Clube com a Estrada Nacional 379, no centro da vila.

De acordo com fonte da GNR, a carrinha ignorou o sinal vermelho e chocou contra a viatura da GNR, que tinha saído do posto de Palmela, localizado a poucas dezenas de metros.

O destacamento de trânsito da GNR acorreu ao local e tomou conta da ocorrência. O condutor da carrinha será alvo de contraordenação. Foram realizados testes de despistagem de álcool e drogas, cujos resultados são ainda desconhecidos.