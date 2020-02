Mulher e duas crianças entre os feridos graves de despiste contra murro

Rogério Matos Hoje às 16:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O despiste de um veículo ligeiro onde seguiam duas crianças e dois adultos contra um muro na Rua 9 de Março em Cajados, concelho de Palmela, provocou esta manhã de terça feira quatro feridos, três deles em estado grave, apurou o JN junto de fonte da GNR.

Uma mulher com cerca de 30 anos e duas crianças de dois e quatro anos, seus filhos, sofreram ferimentos considerados graves. Na viatura seguia ainda um homem com cerca de 30 anos, pai das crianças, que de acordo com fonte dos bombeiros, sofreu ferimentos considerados leves.

O alerta foi dado às oito horas e ao local acorreram os bombeiros voluntários de Águas de Moura e Palmela, bem como a viatura médica de emergência médica de Setúbal e a GNR. Os feridos foram transportados para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

Os contornos do acidente vão agora ser investigados pelo Núcleo de Investigação Criminal e de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR, que já esteve no local a recolher os primeiros indícios. De acordo com fonte da proteção civil, no teatro de operações estiveram empenhados 12 operacionais apoiados por cinco veículos.