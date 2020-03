Despiste de camião fere condutor e condiciona trânsito na A12 em Palmela

Rogério Matos Hoje às 16:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Um camião despistou-se na manhã desta segunda-feira na A12, em Palmela, provocando ferimentos leves no condutor com 50 anos e o corte da circulação em três faixas no sentido norte-sul da autoestrada.

O alerta foi dado às 10.20 horas e pelas 16.30 horas a circulação automóvel ainda se fazia apenas pela faixa de emergência.

Ao local acorreram os bombeiros do Pinhal Novo, que retiraram a vítima do camião tombado nas três faixas de circulação e transportaram-na para o Hospital de São Bernardo. A vítima, um homem de 50 anos, sofreu um traumatismo craniano e nunca perdeu a consciência.

Um furo num dos pneus terá feito com que o camião entrasse em despiste, embatendo contra os rails da faixa central da autoestrada antes de se imobilizar nas três faixas de rodagem. De acordo com fonte da preteção civil, para além dos bombeiros do Pinhal Novo, foram acionados para o local a GNR e a Brisa.