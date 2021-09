Despiste em Palmela mata dois homens romenos

JN/Agências Hoje às 00:49 Facebook

ois homens morreram, no sábado à noite, na sequência do despiste do automóvel em que seguiam, na Estrada Nacional 4, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 22.24 horas, ocorreu na EN4, entre a localidade de Faias, no concelho de Palmela, e Montijo.

Contactada pela Lusa, uma fonte da GNR precisou que as duas vítimas mortais do acidente, os únicos ocupantes da viatura, são de nacionalidade romena e têm ambos entre 20 e 30 anos.

O automóvel colidiu com uma árvore, na sequência do despiste, acrescentou a mesma fonte.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Canha e Alcochete, o Instituto Nacional de Emergência Médica e a GNR, num total de 23 operacionais, apoiados por nove veículos, incluindo duas viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER).