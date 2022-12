Dois feridos em colisão entre dois camiões em Palmela 

Um choque entre dois camiões no IC1, em Palmela, fez esta segunda-feira à tarde dois feridos, um grave e um leve.

A colisão ocorreu no sentido norte-sul no IC1, junto à Ponte da Marateca, e uma das viaturas acabou por se despistar e sair da estrada. De acordo com a Proteção Civil, os dois feridos foram transportados para o Hospital de Setúbal.

O alerta foi dado às 16.14 horas e ao local acorreram os bombeiros de Águas de Moura, bem como a GNR e a viatura médica de emergência e reanimação de Setúbal. Estiveram empenhados no teatro de operações 15 elementos com cinco viaturas e a circulação rodoviária esteve condicionada durante o socorro.