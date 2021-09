Dois suspeitos em fuga após dispararem em direção a candidata do CDS em Palmela

Hermana Cruz Hoje às 11:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A candidata do CDS-PP à Junta de Freguesia de Palmela, Linda Oliveira, foi surpreendida na noite de sexta-feira por um tiroteio, quando se encontrava a colocar material publicitário.

O local onde ocorreu o tiroteio Foto: DR

Linda Oliveira já está habituada a levar com situações mais agressivas na campanha. "Acontece sempre, em alguns locais, encontrarmos alguém um pouco mais ofensivo. Nada de extraordinário. Agora, esta situação ou parecido nunca nos tinha acontecido", conta, ao JN, a candidata à Junta de Freguesia de Palmela, pela coligação CDS/MPT "Mudar por MiM, Mudar por todos".

Na noite de sexta-feira, Linda Oliveira tentava colocar uma faixa de propaganda autárquica, com o marido, na Avenida dos Caminhos de Ferro (junto ao cruzamento com a Estrada de Lau), quando, pelas 22.30 horas, "foi apanhada no meio de um tiroteio", conforme se denuncia num comunicado da coligação.

"Enquanto colocava uma faixa publicitária relativa às autárquicas 2021, uma mota, sem matrícula e sem luzes, com dois indivíduos todos vestidos de preto, aproximou-se disparando dois tiros. Não satisfeitos depois de passarem pela candidata voltaram a disparar mais dois tiros acertando numa vivenda ao lado, assustando os residentes que se atiraram para o chão", descreve-se no comunicado.

Linda Oliveira e o marido escaparam ilesos, assim como os proprietários da moradia, que chamaram a GNR, tendo sido apresentada queixa. Até ao momento, desconhece-se a identidade dos autores dos disparos.

Segundo a candidatura, a situação, ocorrida na noite de sexta-feira, "é mais uma a juntar-se à insegurança que se vive no concelho de Palmela". "O posto da GNR tem somente uma patrulha para proteger um território que vai do Golf do Montado até à Coca Cola na Quinta do Anjo", denuncia, no referido comunicado, exigindo-se um reforço dos efetivos e uma reestruturação da segurança no concelho.