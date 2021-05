Ferido grave em colisão seguida de despiste contra árvore em Palmela

Rogério Matos Hoje às 00:43 Facebook

Um homem com cerca de 50 anos sofreu ferimentos graves quando a viatura que conduzia na Estrada Nacional 5, em Poceirão, Palmela, embateu numa árvore, depois de ter colidido com um veículo que seguia em sentido contrário.

O choque contra a árvore fez com que a vítima ficasse encarcerada dentro da viatura, pelo que teve que ser removida através de meios mecânicos dos bombeiros de Águas de Moura.

A vítima, que sofreu ferimentos considerados graves, foi transportada para o Hospital de São Bernardo, em Almada. O condutor da segunda viatura envolvida não sofreu ferimentos.

O acidente ocorreu cerca das 17.30 horas de quarta-feira e o trânsito esteve interrompido durante uma hora nos dois sentidos da Estrada Nacional 5, entre Poceirão e Rio Frio.

Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Águas de Moura, com quatro veículos e nove operacionais. A GNR e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Setúbal também estiveram no local.