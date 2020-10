Rogério Matos Hoje às 16:08 Facebook

Um veículo de alta cilindrada, da Ferrari, de matrícula estrangeira, despistou-se na tarde desta quinta-feira na Autoestrada 2 (A2), em Palmela.

Os bombeiros tiveram que realizar manobras de desencarceramento, cortando toda a capota do veículo, para retirar os dois ocupantes, que sofreram ferimentos ligeiros.

O despiste deu-se às 14.16 horas. O veículo embateu contra o separador central da autoestrada e ficou imobilizado no meio da via. O choque provocou danos na estrutura do Ferrari, impossibilitando a abertura das portas, razão pela qual os bombeiros tiveram que remover o tejadilho por completo.

Ao local acorreram os bombeiros de Palmela, Sesimbra e Pinhal Novo, a GNR e a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Setúbal, para onde as vítimas, dos Emirados Árabes Unidos, foram transportadas.

Estiveram empenhadas sete viaturas e 14 operacionais nas operações de socorro, que condicionaram a circulação rodoviária no sentido Palmela-Lisboa.