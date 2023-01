Homem de 66 anos morre atropelado em Palmela

JN/Agências Hoje às 20:52 Facebook

Um homem de 66 anos morreu este sábado atropelado por um automóvel na Estrada Nacional 379-2 no local de Vale de Touros, no concelho de Palmela (Setúbal), disseram fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou à agência Lusa que o alerta para o atropelamento mortal foi dado às 18.52 horas, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

O corpo do homem foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do Hospital de São Bernardo, segundo a fonte da GNR.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Palmela, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 12 operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo a VMER.