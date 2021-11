Idosos de lar ilegal de Palmela transferidos para Base Naval da Marinha 

Rogério Matos Hoje às 15:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A Segurança Social encerrou na quinta-feira um lar ilegal a funcionar em Palmela. Os 41 idosos que estavam lá hospedados foram transferidos, este sábado, para a Base Naval do Alfeite, em Almada.

Na origem do encerramento do lar "São Pedro" está a falta de licença de funcionamento, bem como de condições de higiene e segurança para os idosos e de contratos de trabalho dos funcionários. O lar funcionava na localidade de Algeruz, em Palmela, num espaço que foi, outrora, um restaurante.

O proprietário, um homem de idade não apurada, foi identificado pela GNR. O lar já tinha sido alvo de notificação para encerramento pela Segurança Social. Não há indícios de maus tratos aos utentes.

Os idosos foram transferidos pelos bombeiros de Palmela com recurso a um autocarro do município para as instalações da Escola de Tecnologias Navais da Base Naval do Alfeite, depois de um pedido feito pela Proteção Civil ao Estado Maior General das Forças Armadas. Durante o período de acolhimento, a Marinha e a Segurança Social vão assegurar o apoio aos idosos.