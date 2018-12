Acidente entre ligeiro e camião corta Estrada Nacional 10 em Palmela

Hoje às 10:40 Facebook

A estrada nacional 10 está cortada ao trânsito ao quilómetro 67, na Marateca, Setúbal, devido a um acidente entre um camião e um veículo ligeiro de passageiros que provocou um ferido grave e um ligeiro, disse fonte da Proteção Civil.

Segundo adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil, a colisão entre o pesado e o ligeiro ocorreu cerca das 7.30 horas, provocando ferimentos graves na condutora do veículo ligeiro que foi transportada para o hospital Garcia de Horta, em Almada.

O condutor do pesado sofreu ferimentos ligeiros e foi assistido no hospital de Setúbal, de acordo com a mesma fonte.

No local estiveram 19 operacionais e oito veículos, encontrando-se, cerca das 10 horas, as autoridades a fazer a limpeza da via para que a circulação se possa fazer de forma alternada pela berma.