Rogério Matos Hoje às 15:50, atualizado às 17:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma avioneta aterrou esta segunda-feira na A12, no Pinhal Novo, concelho de Palmela, e "tocou" em três viaturas, provocando dois feridos, um deles encarcerado.

De acordo com fonte da Proteção Civil, a avioneta aterrou a cerca de cem metros das portagens, no sentido sul/norte.

O alerta do acidente com a aeronave foi dado às 15.26 horas. O aparelho tinha saído perto das 15 horas do aeródromo de Vendas Novas, distrito de Évora, e seguia com destino à Tojeira, em Sintra.

Uma ocupante da aeronave Flyer Pelicano foi transportada para o hospital de Setúbal, tendo o piloto sido assistido no local, segundo o comandante dos bombeiros de Pinhal Novo.

A mesma fonte adiantou que a avioneta tocou em dois carros que circulavam de sul para norte na A12 e num veículo que seguia de norte para sul, mas não provocou quaisquer vítimas.

Para o local deslocaram-se 19 operacionais, entre bombeiros e elementos do INEM, GNR, Brisa e seis viaturas.

Fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) disse à agência Lusa que vai deslocar uma equipa de investigadores para o local.