Bombeiros resgatam borregos que caíram a um poço

Os bombeiros de Águas de Moura resgataram, na quarta-feira à tarde, dois borregos que tinham caído num poço na Marateca, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal.

Os animais caíram de uma altura de dez metros no poço na herdade do Espirra, um local que é habitualmente frequentado por rebanhos e foi o proprietário do rebanho que contactou os bombeiros, às 16 horas.

Os animais foram resgatados por técnica de escalada, tendo os bombeiros realizado uma medição de gases no poço para garantir as condições de segurança na operação. Apesar da profundidade do poço, os animais não sofreram qualquer ferimento e ao que foi possível apurar, o poço será tapado com uma rede durante a tarde desta quinta-feira.