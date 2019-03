Colisão cortou IC1 durante duas horas

Rogério Matos Hoje às 14:41 Facebook

Uma colisão entre dois veículos, esta quinta-feira de madrugada, no IC1, em Águas de Moura, provocou quatro feridos e obrigou ao corte total da circulação automóvel durante cerca de duas horas.

Um homem com 50 anos sofreu ferimentos graves, outro homem com cerca de 30 anos sofreu ferimentos ligeiros e as restantes duas vítimas recusaram transporte hospitalar.

O alerta foi dado às 00.27 horas e ao local acorreram os bombeiros de Águas de Moura com três veículos e nove operacionais, bem como a GNR e a VMER do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, para onde as vítimas foram transportadas. A via foi reaberta à circulação às 02.40 horas.