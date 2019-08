Colisão entre autocaravana e dois veículos provoca seis feridos no IC1

Rogério Matos Hoje às 18:49 Facebook

A choque entre uma autocaravana e dois veículos, um pesado de mercadorias e um ligeiro, provocou esta tarde seis feridos no IC1, em Águas de Moura, Palmela. O helicóptero do INEM foi acionado para transportar a única vítima com ferimentos graves, mas não chegou a ser necessário.

As restantes cinco vítimas sofreram ferimentos considerados leves e foram transportadas para o Hospital de Setúbal, cerca das 18.40 horas, depois de estabilizadas. O trânsito encontra-se cortado em ambos os sentidos no local do acidente, perto da localidade de Palma.

O alerta foi dado às 18 horas e no local estão 30 bombeiros e nove viaturas das corporações de Águas de Moura e Alcácer do Sal. Duas viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) e a GNR também acorreram ao local.