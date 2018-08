Criador ilegal de cães condenado a quatro anos e meio de prisão por maus tratos

Rogério Matos 03 Maio 2018 às 17:20 Facebook

O Tribunal de Setúbal condenou esta quinta-feira a quatro anos e meio de prisão um criador ilegal de cães por 17 crimes de maus tratos a animais de companhia.

O tribunal decidiu pela suspensão da pena mediante o cumprimento de um programa realizado pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

O arguido, homem com 59 anos, foi ainda condenado ao pagamento de 2500 euros à associação de proteção de animais Cantinho da Milu, que acolheu os 17 cães apreendidos durante a operação da GNR que decorreu a dez de outubro de 2015. Vai ficar ainda proibido de deter animais de companhia durante cinco anos. Esta foi a pena mais pesada aplicada a alguém desde que entrou em vigor a lei que criminaliza maus tratos e abandono de animais de companhia.

Em tribunal ficou provado que o palmelense tinha na sua quinta no Vale dos Barris cães de raça Labrador, Lulu da Pomerânia, Canne Corso, Sharpei, Spitz anão e Buldogue Francês sem quaisquer condições de higiene e tinha a intenção de vender as crias.

A 10 de outubro de 2015, assim que os militares do Núcleo de Proteção Ambiental do Sepna da GNR de Setúbal entraram na sua propriedade, o arguido não hesitou e jogou fora uma cria de raça Cane Corso, já morta, com o intuito de ocultar o cadáver das autoridades.

Ficou provado que o arguido mantinha os animais, sem prejuízo da raça ou condição física, no exterior em locais de alojamento por si improvisados onde se encontravam confinados ou restringidos por correntes sem prejuízo de estarem conspurcados com fezes, urina, lixo, entulho não dispondo de abrigo ou proteção contra o frio ou calor.

No decurso da gestação das cadelas, o arguido não lhes providenciava qualquer tipo de cuidados especiais de alimentação, higiene, saúde ou até conforto. Já no momento do parto, as cadelas de porte pequeno eram mantidas sem apoio ou conforto, em caixas de reduzidas dimensões, em contacto com as próprias fezes e urina, condições a que ficavam depois sujeitos os filhotes.