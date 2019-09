Denúncia de maus tratos leva GNR a resgatar cadela em Palmela

Rogério Matos Hoje às 19:08 Facebook

Uma denúncia recebida pela linha SOS Ambiente sobre uma cadela em estado subnutrido numa quinta em Palmela levou a GNR a resgatar o animal que se encontra já ao cuidado duma associação animal.

A operação decorreu na passada segunda-feira, numa quinta na zona de Batudos, em Palmela, pouco depois da receção da denúncia.

À chegada das autoridades, o proprietário não se encontrava no espaço e, ao que foi possível apurar, não é visto desde junho, quando saiu do país, deixando a cadela sem alimentos ou água. Para além do animal subnutrido, os militares da GNR de Palmela depararam-se com cerca de dez galinhas e patos, dois já mortos.

As autoridades apreenderam ainda duas armas de pressão de ar, sendo que uma tinha acoplada uma mira telescópica.

O Ministério Público vai agora tentar localizar o proprietário, suspeito de um crime de maus tratos a animais. O suspeito terá que apresentar ainda documentação sobre as armas apreendidas, sob o risco de incorrer em crimes de detenção de arma proibida.

A ação contou com a colaboração da veterinária municipal da Câmara Municipal de Palmela.