Dois jovens morrem num violento despiste em Palmela

Um rapaz de 24 anos e uma rapariga de 25 morreram, na tarde deste domingo, vítimas do despiste da viatura ligeira em que seguiam na Estrada Nacional 5, em Palmela.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal adiantou ao JN que o alerta foi dado pelas 17.13 horas para o acidente ocorrido ao quilómetro 18, na EN5, entre Rio Frio e o Poceirão.

De acordo com fonte dos bombeiros, a viatura entrou em despiste e chocou violentamente com um pinheiro.

A mesma fonte adiantou que no local, entre bombeiros, GNR e VMER de Setúbal, estão sete veículos e 17 operacionais. Cerca das 19 horas, a estrada encontrava-se ainda cortada em ambos os sentidos para as operações de limpeza da via.