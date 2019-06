Homem barricou-se em casa em Palmela

Rogério Matos Hoje às 17:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 54 anos barricou-se, esta terça-feira, em casa na Quinta do Anjo, em Palmela, com suspeita de ter armas no interior. A GNR conseguiu que o indivíduo saísse horas após conversações com os militares.

O alerta foi dado às 15 horas para a Rua Álvares Cabral, nos Portais da Arrábida.

O suspeito foi transportado para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, pela ambulância dos bombeiros de Palmela.

Ao que foi possível apurar, a chamada inicial de socorro para abertura de porta dava conta de um homem, agressivo, com sinais de perturbações psiquiátricas e que não aceitava ajuda.

Os bombeiros procederam à abertura da porta e no interior, houve suspeita de que o homem, sozinho, tinha consigo armas.