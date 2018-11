Homem morre atropelado por comboio em zona interdita a peões no Pinhal Novo

Rogério Matos Hoje às 14:34 Facebook

Um homem com mais de 50 anos morreu atropelado, este sábado de manhã, por um comboio de passageiros no Pinhal Novo, quando tentava atravessar a linha numa zona interdita à passagem de peões e em plena curva.

O homem seguia com sacos de compras e, ao que foi possível apurar, estaria de regresso a casa, tentando atalhar caminho por este local.

A vedação ao longo da linha está cortada no local onde se deu o acidente e, de acordo com fonte dos bombeiros, é habitual que as pessoas atravessem esta zona a pé, entre a GNR local e a Estrada dos Espanhóis.

O alerta foi dado às 12.50 horas e a circulação esteve cortada durante 15 minutos para remover o corpo do espaço.