Homem sai ileso após capotamento violento contra pinheiro em Palmela

Um homem com cerca de 40 anos saiu ileso e um capotamento violento contra uma árvore, na manhã desta quinta-feira, em Palmela.

O jipe onde seguia o homem, na Estrada Nacional 5, no Poceirão, despistou-se, capotou e chocou contra um pinheiro à beira da estrada.

A violência do embate foi tal que o tronco da árvore caiu, mas como seguia com cinto de segurança, o condutor e único ocupante da viatura conseguiu sair pelos próprios pés e nem necessitou de assistência hospitalar.

O alerta foi dado à corporação de bombeiros de Águas de Moura e à GNR. Rui Laranjeira, comandante dos bombeiros, exalta com esta ocorrência a necessidade de uso do cinto de segurança. "Esta situação tinha todos os componentes para ser trágica, mas foi graças ao cinto de segurança, bem como a qualidade do veículo, que não tivemos a lamentar uma morte, nem sequer ferido ligeiro", disse.