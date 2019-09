Jovem atropelado em Palmela morre no hospital

Hoje às 17:00 Facebook

Um jovem de 24 anos não resistiu aos ferimentos causados por um atropelamento na madrugada de quarta-feira, na Estrada Nacional 252, em Palmela, e morreu quinta-feira, no Hospital Garcia de Orta.

O embate deu-se às 4.55 horas, quando Telmo Tátá Pereira regressava a pé a casa, Setúbal, proveniente da Festa das Vindimas em Palmela. A vítima seguia acompanhada de uma amiga quando, sensivelmente a meio caminho do trajeto, com cerca de dez quilómetros, na localidade de Aires, deu-se o atropelamento.

Ao que o JN apurou junto de fonte da GNR, Telmo foi colhido dentro da estrada por uma viatura que circulava no mesmo sentido, Palmela-Setúbal. O embate foi de tal forma violento que a vítima acabou por ser projetada para dentro da viatura pelo para brisas. O condutor, homem que seguia sozinho, foi no local submetido ao teste de álcool pela GNR, mas não acusou taxa superior à legal. Ainda assim, realizou testes ao sangue no hospital, mas os resultados ainda não são conhecidos.

As autoridades vão agora investigar as causas do atropelamento, que terá ocorrido fora da passadeira. Na madrugada do acidente, os bombeiros voluntários de Palmela acorreram ao local e encontraram a vítima inconsciente e com múltiplos traumatismos na cabeça e coluna cervical. Os bombeiros retiraram a vítima de dentro do carro, inverteram a paragem cardiorrespiratória e transportaram Telmo para o Hospital Garcia de Orta, onde acabou por falecer na quinta-feira.

Residente em Setúbal, sem mulher nem filhos, Telmo Tátá era tido como alegre e sempre com um sorriso na cara junto dos amigos. Ao que foi possível apurar, tinha-se mudado recentemente para Londres, onde encontrou trabalho, e tinha regressado a Setúbal há poucas semanas para gozar férias antes de regressar a Inglaterra.