Jovem cai em fábrica abandonada e sofre ferimentos

Uma rapariga com 15 anos sofreu uma queda no interior duma fábrica abandonada em Palmela e sofreu ferimentos ligeiros, esta sexta-feira ao início da tarde.

A jovem encontrava-se com amigos na fábrica desativada Fripal, na Rua Fernando Pezinho, quando se deu a queda, entre o piso superior e inferior. O alerta foi dado às 13.33 horas e ao local acorreram os bombeiros voluntários de Palmela, com cinco elementos e duas viaturas, bem com a GNR.

De acordo com fonte dos bombeiros, a jovem sofreu mazelas e escoriações.