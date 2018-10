Jovem de 20 anos morre atropelado após despejar o lixo no Pinhal Novo

Rogério Matos Hoje às 16:42 Facebook

Um jovem com 20 anos morreu esta tarde atropelado na Estrada Nacional 252 no Pinhal Novo, Palmela.

Ao que foi possível apurar, o jovem tinha saído de casa para despejar o lixo nos caixotes do outro lado da estrada e, quando regressava, fora da passadeira, foi colhido por uma carrinha Ford Transit.

O alerta foi dado às 13.09 horas e ao local acorreram bombeiros do Pinhal Novo, com cinco veículos e 12 elementos, bem como a VMER do Hospital do Barreiro e a GNR, que vai apurar agora os contornos do acidente.

A mãe da vítima, que assistiu ao embate, teve necessidade de ser assistida no hospital, bem como o condutor do veículo, homem com cerca de 50 anos, que às autoridades disse estar em pânico.