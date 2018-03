Rogério Matos Hoje às 15:53 Facebook

Um homem de 51 anos morreu, esta quinta-feira de manhã, quando a viatura em que seguia, um Rover, se despistou na estrada de acesso à A12, no Pinhal Novo.

De acordo com fonte dos bombeiros, o homem, com antecedentes cardíacos, terá sofrido um enfarte enquanto conduzia, fazendo com que perdesse o controlo da viatura e consequente despiste.

No local, estão duas viaturas dos Bombeiros Voluntários do Pinhal Novo, com cinco elementos, para além da GNR.