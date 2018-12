Motociclista morre em colisão com um automóvel no Pinhal Novo

Hoje às 16:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O condutor de um motociclo morreu, este sábado, na sequência de uma colisão com um automóvel na vila de Pinhal Novo, concelho de Palmela, distrito de Setúbal.

A vítima mortal é um homem "na casa dos 30 anos", disse à agência Lusa fonte da GNR.

O condutor do automóvel sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para as urgências do hospital de Setúbal, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O acidente ocorreu na Estrada Nacional (EN) 252, em Pinhal Novo, e o alerta foi dado às 14.13 horas.