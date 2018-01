Rogério Matos Hoje às 18:04 Facebook

Um homem com cerca de 50 anos, trabalhador de uma empresa fornecedora da Autoeuropa, sofreu ferimentos graves quando descarregava material na zona de descargas da unidade fabril de Palmela.

Ao que foi possível apurar, a operação em toda a linha de produção está parada desde as 16.22 horas, quando o alerta foi dado aos bombeiros. A corporação de Palmela, a moto de emergência médica do INEM e a VMER do Hospital de São Bernardo estiveram no local.