Trabalhadores caem de altura de oito metros numa obra em Palmela

Dois homens com 30 e 48 anos sofreram, esta manhã de quarta-feira, ferimentos graves quando trabalhavam numa obra na localidade da Ceifeira, Poceirão, concelho de Palmela.

De acordo com fonte da Proteção civil, os trabalhadores caíram duma altura de cerca de oito metros, quando o braço extensível da grua onde se encontravam cedeu.

Os dois homens foram transportados para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal. O alerta foi dado às 10.07 horas e ao local acorreram os bombeiros de Águas de Moura, GNR e a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) daquele hospital, com um total de cinco viaturas e oito operacionais. A Autoridade para as Condições de Trabalho também esteve no local do acidente.