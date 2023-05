Jovem resgatado de poço em Palmela

Um jovem com cerca de 18 anos foi resgatado esta tarde por populares de um poço no Pinhal Novo, em Palmela. Foi assistido no local pelos bombeiros e INEM, mas não necessitou de transporte para o hospital.

A queda ocorreu às 17.30 horas perto da Jardia, no Pinhal Novo. O jovem foi retirado do poço por populares com o auxílio de uma mangueira. De acordo com fonte da Proteção Civil, ao local acorreram os bombeiros do Pinhal Novo, Montijo e Palmela, bem como a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Setúbal.

À chegada do socorro, o jovem já estava fora do poço. Foi assistido pelos bombeiros aos ferimentos leves que sofreu na queda, arranhões e escoriações, mas não foi necessário intervenção no hospital. Estiveram empenhados no teatro de operações 22 elementos com sete viaturas de socorro, bem como a GNR.