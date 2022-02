Menina de dois anos reanimada depois de cair em piscina

Uma menina com dois anos caiu numa piscina em Palmela na tarde deste sábado e sofreu uma paragem cardiorrespiratória. O médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Setúbal conseguiu reanimar a vítima, que entrou no Hospital de Setúbal com vida.

O caso ocorreu às 16.45 horas no condomínio privado Palmela Village, na Quinta do Anjo.

A menina será esta noite transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, apurou o JN junto de fonte da GNR.

Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Palmela e a equipa médica da VMER do Hospital de Setúbal, para onde a criança foi transportada. Os pais estão a receber apoio da equipa de psicólogos do INEM, que também foi acionada. As circunstâncias deste incidente são desconhecidas.