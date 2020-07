Menino de dois anos morre afogado numa piscina em Palmela

Rogério Matos Hoje às 15:39 Facebook

Um menino com dois anos morreu afogado na piscina de casa, em Palmela. O caso ocorreu na manhã deste sábado na localidade de Cabanas.

Em casa estava o menino, o pai e a avó. Foi o pai que ligou às autoridades quando deu com o filho já inanimado dentro da piscina.

O alerta foi dado pelas 10.30 horas às autoridades e ao local acorreu a Cruz Vermelha de Setúbal e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Setúbal.

Apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi declarado no local pela equipa da VMER e o corpo foi transportado para a morgue do hospital pelos bombeiros de Palmela. Uma equipa de psicólogos do INEM também foi acionada para amparar os familiares da vítima.

Ao que o JN apurou, aos militares da GNR chegou a informação de que o menino estaria sozinho na zona da piscina quando caiu e acabou por falecer.

A GNR comunicou o caso ao Ministério Público que solicitou a presença da Polícia Judiciária de Setúbal no local.