Rogério Matos Hoje às 15:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Um menino com três anos morreu, esta tarde de domingo, afogado na piscina do parque de campismo do Pinhal Novo, em Palmela, distrito de Setúbal.

O alerta foi dado às 14.10 horas.

Ao local acorreram os bombeiros do Pinhal Novo, com quatro viaturas e sete operacionais. No entanto, apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi declarado no local.

O INEM acionou para o parque de campismo uma equipa de psicólogos.