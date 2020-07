Motociclista ferido com gravidade após chocar com carro em Palmela

Rogério Matos Ontem às 22:49 Facebook

Um motociclista com cerca de 30 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um choque com um veículo ligeiro, em Palmela.

O alerta foi dado perto das 20 horas para a Estrada Nacional 252, na localidade de Aires.

Ao local acorreram os bombeiros voluntários de Palmela, que transportaram o motociclista para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

O condutor do veículo ligeiro foi assistido no local, sem necessidade de transporte para o hospital.

O trânsito esteve condicionado durante as operações de socorro e a GNR vai agora investigar as causas do acidente.