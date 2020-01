Motociclista morre em choque automóvel em Palmela

Rogério Matos Ontem às 23:12 Facebook

Um homem de 33 anos morreu este sábado num acidente que envolveu a moto onde seguia e duas viaturas ligeiras, em Palmela. O choque deu-se às 18.55 horas na Estrada dos Ciprestes, numa das entradas da cidade de Setúbal.

A vítima ainda foi transportada com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer. Ao que foi possível apurar junto de fonte da GNR, numa primeira análise ao acidente, o motociclista estaria a ultrapassar uma viatura, mas embateu no espelho lateral e entrou em despiste, acabando por colidir com bastante violência numa segunda viatura.

Ao local acorreram os bombeiros sapadores de Setúbal, a VMER do Hospital São Bernardo, os bombeiros voluntários de Setúbal e a GNR, que vai agora apurar os contornos do acidente. O trânsito esteve condicionado em ambos os sentidos na Estrada dos Ciprestes.