Mulher de 29 anos morre em despiste de motociclo em Palmela

Uma mulher de 29 anos morreu esta quinta-feira na sequência de um despiste de um motociclo em Palhota, concelho de Palmela, distrito de Setúbal, adiantaram à Lusa fontes policiais.

O alerta para o acidente foi dado pelas 22 horas desta quinta-feira, para um despiste de um motociclo, referiu fonte do Comando Sub-regional da Península de Setúbal.

O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar Barreiro Montijo.

Fonte da GNR de Setúbal acrescentou que a vítima mortal é uma mulher, de 29 anos.

Ainda de acordo com a Proteção Civil, no local estiveram também os Bombeiros de Pinhal Novo, com nove operacionais, apoiados por três viaturas, e uma equipa de psicólogos do INEM, para prestar apoio à família.

A GNR tomou conta da ocorrência.