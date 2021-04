Rogério Matos Hoje às 18:05 Facebook

Um incêndio deflagrou na tarde desta terça-feira numa habitação no Pinhal Novo, concelho de Palmela. Não houve feridos e os bombeiros conseguiram circunscrever as chamas à cozinha, que ficou parcialmente destruída.

O alerta foi dado às 11.36 horas para a habitação localizada no Aceiro Francisco Silvestre. Ao local acorreram os bombeiros do Pinhal Novo e a GNR, com três viaturas e nove operacionais.

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal vai investigar as causas do incêndio.