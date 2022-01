Quadros valem um mês de terapias para o bebé Rodrigo

Rogério Matos Hoje às 18:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O designer palmelense Vitor Vitorino vendeu dois dos três quadros que tinha em exposição no Castelo de Palmela e cujo valor foi entregue diretamente à família do bebé Rodrigo.

"O dinheiro arrecadado nesta venda vale um mês de terapia para o bebé", afirma Vitor Vitorino.

O valor foi entregue no domingo, último dia da exposição coletiva no Castelo de Palmela, à avó de Rodrigo, o bebé que nasceu com deformações graves em outubro de 2019 em Setúbal. O bebé completou dois anos em outubro e está a ser acompanhado na pediatria do Hospital de São Bernardo, bem como no Hospital Dona Estefânia. Começou recentemente a fazer fisioterapia e terapia da fala.

Eram três obras que o artista tinha em exposição. Duas foram vendidas, o que é excelente e que vai servir o propósito inicial, financiar as terapias que o bebé tem. Vítor Vitorino é familiar distante de Rodrigo, sempre acompanhou o crescimento do bebé e afirma que quer realizar outras iniciativas do género.