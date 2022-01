Três crianças feridas em acidente com três carros em Palmela

Inês Banha e Rogério Matos Hoje às 21:11, atualizado às 22:54 Facebook

Três crianças ficaram, este sábado, feridas com gravidade na sequência de uma colisão entre três carros, na EN5, no concelho de Palmela. Três adultos sofreram ferimentos ligeiros.

Inicialmente, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal adiantara que tinham ficado seis pessoas feridas com gravidade, incluindo quatro crianças, mas a informação foi entretanto atualizada no local.

As crianças seguiam na mesma viatura com dois adultos, que também sofreram ferimentos.

Dois dos menores foram transferidos de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O acidente aconteceu às 19.12 horas perto da localidade de Forninho, Poceirão, precisou fonte do CDOS de Setúbal.

Um dos condutores das viaturas sinistradas abandonou o local logo após o choque, mas foi intercetado e regressou. A GNR não avança se abandonou o local por ter sido quem causou o choque. A origem da colisão é desconhecida e será agora investigadas pela GNR, que já esteve a recolher perícias.

No local estiveram 53 operacionais, apoiados por 21 viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura, do Pinhal Novo e do Montijo, bem como a GNR e o INEM, com uma equipa de psicólogos.