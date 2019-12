Queda de sobreiro corta circulação ferroviária em Palmela

Rogério Matos Hoje às 23:14 Facebook

A circulação ferroviária na linha do sul, entre Pinhal Novo e Setúbal, está cortada devido à queda de um sobreiro em Palmela. O corpo de bombeiros local está já no local para proceder ao corte da árvore.

A informação foi prestada ao JN por Elísio Oliveira, Comandante Distrital de Operações de Socorro de Setúbal que fez um balanço das ocorrências relacionadas com a intempérie que se abate sobre todo o distrito.

"Entre as 19 horas de quarta-feira e as 22 horas desta quinta feira, foram registadas 246 ocorrências", referiu Elísio Oliveira. Quedas de árvore, de placards de publicidade e elementos móveis estão no topo das solicitações para a presença de bombeiros, embora não haja danos significativos a registar.

À exceção da zona sul do distrito, onde os incidentes têm sido em número inferior, "não há nenhum concelho na região de Setúbal que se possa dizer que tenha maior número de ocorrências", adiantou.