Trabalhadores da Autoeuropa fazem apelo para ajudar bebé com doença rara 

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa, em Palmela, lançou um apelo para ajudar um ex-trabalhador a suportar os custos dos tratamentos do filho, a quem foi diagnosticada uma doença rara. As depesas rondam os 140 euros semanais e quem quiser ajudar pode usar os meios disponíveis na página da Internet da CT.

O bebé Denzel, filho de Daniel David, nasceu em 2019 com o sistema imunológico comprometido, devido ao Síndrome de DiGeorge, uma doença genética rara, decorrente de um distúrbio que causa problemas no feto e no seu desenvolvimento. Quando nasceu, o bebé ficou internado cerca de três meses e só teve alta após realizar uma cirurgia ao coração.

Hoje, de acordo com o testemunho da mãe do bebé que se pode ler na página da CT Autoeuropa, Denzel toma medicação diariamente, tem inúmeras consultas e terapias no Hospital Nossa Senhora do Rosário, Hospital Dona Estefânia e no Hospital de Santa Marta. É seguido em 16 especialidades entre elas: Cardiologia, Imunodeficiências Primárias, Genética, Pediatria, Desenvolvimento, Otorrino, Oftalmologia, Estomatologia, Imunoalergologia, Traumatologia, Ortopedia, Fisiatria, Medicina Física e Reabilitação, Gastroenterologia e Neurologia.

Neste momento aguarda uma Traqueotomia, para poder realizar uma cirurgia ao coração. Depois será submetido a cirurgia às cordas, aos ouvidos e aos olhos também.

Os custos dos tratamentos levaram a que o ex-trabalhador encontrasse trabalho fora de Portugal para obter melhores rendimentos. "O Denzel tem quase três anos e infelizmente ainda não lhe foi atribuído o atestado multiusos para que eu possa requerer a prestação social para a inclusão. Eu continuo a aguardar o estatuto do Cuidador", escreve a mãe do bebé.

O apelo que é feito serve para suportar consultas de terapia da fala e terapia ocupacional, quatro por semana a um custo de 35 euros cada. Nas contas feitas pela mãe de Denzel, que não trabalha para cuidar do bebé, são necessários 140 euros por semana, 560 por mês. "Se conseguirmos que ele tenha uma consulta de cada uma das especialidades por semana já ficamos muito felizes", desabafa.