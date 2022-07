Vento leva incêndio de Palmela para zona habitacional junto a bombas de combustível

Um golpe de vento levou o incêndio que deflagra desde o meio dia em Palmela na direção de zonas habitacionais da freguesia de Aires, por baixo do Castelo de Palmela.

De acordo com fonte oficial da GNR, várias casas já foram atingidas pelas chamas na zona da Quinta da Glória, em Aires. Há nesta zona dois postos de combustível. Os bombeiros colocam aqui todos os esforços para apagar o incêndio que se encontra ativo. A população está a ser retirada das suas casas e comércio e a ser levada para a estação de comboios da Fertagus, em Palmela.

Um militar da GNR sofreu um atropelamento durante as operações de socorro, mas não necessitou de assistência no local pelos bombeiros. No teatro de operações estão empenhados sete meios aéreos a auxiliar o trabalho dos 412 bombeiros com 107 viaturas.