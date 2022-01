Bebé e irmão de 16 anos morrem num acidente em Santiago do Cacém

Rogério Matos Hoje às 18:53 Facebook

Uma violenta colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros em Santiago do Cacém provocou, este domingo, duas vítimas mortais e dois feridos graves.

As vítimas mortais são um bebé de dois meses e um jovem de 16 anos, que seguiam na viatura com a mãe e um outro irmão de dez anos, que sofreram ferimentos graves e foram transportadas para o Hospital de Setúbal.

O alerta foi dado às 13.47 horas e foi acionado para o local o helicóptero do INEM para transportar o bebé para o hospital, mas este acabou por falecer.

A colisão ocorreu na Estrada Nacional 261, na localidade de Alvalade do Sado.

Os bombeiros de Santiago do Cacém e Alvalade do Sado estão no local com 13 veículos e 30 operacionais.

As causas do acidente vão ser apuradas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.

As vítimas viviam em São Domingos da Serra, em Santiago do Cacém.