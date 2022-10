Ciclista morre atropelado em Santiago do Cacém

Uma viatura ligeira abalroou um casal de ciclistas em Vila Nova de Santo André, em Santiago do Cacém, esta segunda-feira à tarde, e provocou a morte de um homem de 69 anos, de nacionalidade holandesa. A mulher, também de nacionalidade holandesa e da mesma idade, seguia noutra bicicleta e sofreu ferimentos graves.

O choque deu-se às 15.15 horas na Estrada Municipal 1080, em direção à Lagoa de Santo André, e o condutor da viatura fugiu do local. Mais tarde regressou, já com as autoridades no local do acidente, e assumiu ter atropelado o casal.

O condutor, um homem de 38 anos, foi identificado e sujeito ao teste de alcoolémia, que viria a dar negativo, ou seja, conduzia com taxa de álcool inferior à permitida por lei, apurou o JN junto de fonte policial.

PUB

O suspeito não foi detido, mas identificado pelas autoridades e o caso foi remetido ao Ministério Público de Santiago do Cacém. Em causa está o crime de homicídio por negligência.

O corpo da vítima mortal foi transportado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano. A mulher, com ferimentos graves, seguiu para a mesma unidade hospitalar.

O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação vai investigar o caso.