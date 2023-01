Cinco crianças entre oito feridos em acidente em Santiago do Cacém

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras na manhã desta terça-feira em Santiago do Cacém provocou oito feridos, três adultos e cinco crianças, entre as quais um bebé com menos de um ano e quatro menores com idades entre os cinco e sete anos.

Os feridos foram considerados leves, nenhum inspirava cuidados de maior, apesar de uma das viaturas ter capotado, avançou ao JN Vítor Tomás, comandante da corporação do Cercal do Alentejo.

A colisão entre as duas viaturas ocorreu às 11.10 horas num cruzamento da Estrada Nacional 120-1 na localidade de Sonega, concelho de Santiago do Cacém. Uma das viaturas, onde seguia uma mulher, adulta, com duas crianças capotou. A segunda viatura envolvida no choque transportava dois adultos, do sexo feminino, e três crianças, uma das quais um bebé.

À chegada dos bombeiros os feridos estavam conscientes e apresentavam escoriações, mas nenhum apresentava ferimentos graves. O bebé e uma mulher, mãe e filho, foram transportados para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, por o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, não ter pediatria, avançou Vítor Tomás. Os restantes feridos foram transportados para o hospital local onde receberam tratamento aos ferimentos.

No teatro de operações estiveram envolvidos 23 elementos apoiados por dez viaturas dos bombeiros de Cercal do Alentejo, Santiago do Cacém e Sines. Também ao local acorreu a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Litoral Alentejano e a GNR de Santiago do Cacém. A estrada esteve cortada durante as operações de socorro.