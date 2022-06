Perde os travões e colide contra comboio em Santiago do Cacém

Um automóvel colidiu, esta sexta-feira, com um vagão de um comboio, no concelho de Santiago do Cacém, provocando dois feridos e o corte temporário da linha ferroviária, revelou fonte dos bombeiros. O condutor perdeu os travões do veículo ligeiro e colidiu contra um vagão do comboio de mercadorias que circulava nesse momento. Antes, conseguiu desviar-se da cancela, que estava em baixo.

O choque ocorreu na Estrada Nacional 121, em São Bartolomeu da Serra, no concelho de Santiago do Cacém, às 17.14 horas. Os dois feridos, homens com 35 e 40 anos, foram assistidos no local pelos bombeiros, tendo recusado tratamento hospitalar. Saíram do trabalho e dirigiam-se para casa, na zona de São Bartolomeu da Serra.

O 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém, Humberto Campos, indicou à agência Lusa que o comboio, proveniente de São Martinho do Porto, no concelho de Alcobaça (Leiria), "transportava contentores para Sines".

Foram mobilizados para o local 12 elementos e seis viaturas dos bombeiros de Santiago do Cacém e da GNR, bem como a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Litoral Alentejano e uma viatura de assistência ferroviária.