Colisão entre pesados faz um morto no IC1 em Santiago do Cacém

Uma pessoa morreu, ao início da manhã desta quarta-feira, em resultado de uma violenta colisão entre dois veículos pesados, um de mercadorias outro e passageiros, ocorrida no IC1, na zona da Mimosa, concelho de Santiago do Cacém.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) avançou ao JN que o alarme foi recebido às 6.49 horas, tendo avançado para o local seis veículos e 14 operacionais, entre bombeiros, GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano.

De acordo com a mesma fonte, à chegada do socorro, os operacionais constataram que a vítima se encontrava encarcerada, tendo sido feitas as manobras necessárias para a resgatar ainda com esperança que pudesse estar viva.

Só que esta expectativa não se confirmou me o óbito acabou por ser declarado no local. Da violenta colisão não resultaram mais vítimas.

O trânsito esteve interrompido durante algum tempo nos dois sentidos, mas foi, entretanto, restabelecido.