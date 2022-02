Condutor de carrinha morre num despiste em Santiago do Cacém

JN/Agências Hoje às 11:43 Facebook

Um homem de 40 anos morreu hoje na sequência do despiste do veículo ligeiro de mercadorias que conduzia no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, revelou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o acidente ocorreu, por volta das 7.30 horas, na Estrada Nacional 261, perto da localidade de São Domingos, no concelho de Santiago do Cacém.

Segundo a mesma fonte, a vítima mortal era o condutor e único ocupante do veículo.

O corpo foi transportado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, acrescentou.

Estiveram envolvidos no socorro 13 operacionais dos Bombeiros de Alvalade e de Santiago do Cacém, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por sete veículos, incluindo uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).